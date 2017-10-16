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Уфимцев приглашают изготовить арт-объекты из пластиковых бутылок, картонных коробок, мешков и банок

ОБЩЕСТВО / Год экологии

Уфимцев приглашают изготовить арт-объекты из пластиковых бутылок, картонных коробок, мешков и банок Фото: администрация г.Уфы

Уфимцев приглашают изготовить арт-объекты из пластиковых бутылок, картонных коробок, мешков и банок Фото: администрация г.Уфы

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимцев приглашают изготовить арт-объекты из отходных материалов: пластиковых бутылок, бумаги, резины, мешков, банок или картонных коробок. Конкурс композиций «Славим город наш родной», посвящённый Году экологии и особо охраняемым природным территориям РБ, организует администрация Дёмского района столицы и Детский эколого-биологический центр «Росток».

Принять участие в конкурсе могут учащиеся образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей. Работы допускаются в различных видах декоративно-прикладного творчества с использованием самых разнообразных видов вторсырья и бытовых отходов. Размеры композиций в готовом виде не должны превышать 50х50х150 см. Работы принимаются до 31 октября по адресу: г.Уфа, ул. Ухтомского, 30/1, тел. 281-21-63.

Теги: конкурс, отходные материалы, арт-объекты
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