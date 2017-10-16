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16 октября Понедельник

Уфа   °

Башкирские пауэрлифтеры вернулись из Испании с титулами чемпионов Европы

СПОРТ

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Испании завершился чемпионат Европы по пауэрлифтингу (жим лежа). В составе национальной сборной России выступил представители Башкортостана — воспитанник уфимской спортивной школы №14 — Ян Урусов и Егор Савельев из Салавата.

В весовой категории до 66 кг Урусов завоевал золотую медаль. Помимо заслуженной победы, он также установил новый европейский рекорд — 242,5 кг в своей весовой категории.

Егор Савельев завоевал чемпионский титул в весовой категории до 105 кг, сообщает пресс-служба Минспорта РБ.

Теги: пауэрлифтинг
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