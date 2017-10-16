Башкирские пауэрлифтеры вернулись из Испании с титулами чемпионов Европы
УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.
В Испании завершился чемпионат Европы по пауэрлифтингу (жим лежа). В составе национальной сборной России выступил представители Башкортостана — воспитанник уфимской спортивной школы №14 — Ян Урусов и Егор Савельев из Салавата.
В весовой категории до 66 кг Урусов завоевал золотую медаль. Помимо заслуженной победы, он также установил новый европейский рекорд — 242,5 кг в своей весовой категории.
Егор Савельев завоевал чемпионский титул в весовой категории до 105 кг, сообщает пресс-служба Минспорта РБ.