Баскетбольный клуб «Уфимец» дебютировал во втором дивизионе Суперлиги Фото: сайт БК «Уфимец» Баскетбольный клуб «Уфимец» дебютировал во втором дивизионе Суперлиги Фото: сайт БК «Уфимец»

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В рамках первого тура чемпионата России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги второго дивизиона клуб «Уфимец» принимал в родных стенах магнитогорское «Динамо».

В дебютном поединке столичный коллектив нанес поражение сопернику со счетом 100:96. Самыми результативными игроками в составе «Уфимца» в первом матче стали Павел Громыко (23 очка, 1 передача и 13 подборов) и Артем Исаков (20 очков, 6 передач и 9 подборов).

Во втором матче сильнее оказались динамовцы. Итоговый счет 92:86 в пользу магнитогорцев. По 21 очку в составе «Уфимца» в матче набрали Павел Громыко и Артем Исаков. Павел Громыко занес в свой актив также 10 подборов и 2 передачи, Артем Исаков 6 передач и 3 подбора.

После сыгранных матчей «Уфимец» расположился на 3 месте в группе «Б» Суперлиги второго дивизиона.

Следующие игры уфимский коллектив проведет 24-25 октября в Тобольске с «Нефтехимиком» и 28-29 октября в Екатеринбурге с «Уралмашем», сообщает пресс-служба Минспорта РБ.