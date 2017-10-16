В три раза повышен порог задолженности, не выпускающей должника за границу Фото: открытый источник В три раза повышен порог задолженности, не выпускающей должника за границу Фото: открытый источник

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

С 1 октября в стране действует закон, который увеличивает порог долга, при котором гражданин не сможет выехать за границу, с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Об этом напомнили в службе приставов.

Теперь выезд запрещается должнику, не заплатившему по исполнительному листу 30 тысяч рублей. Выезжать за рубеж с долгом от 10 тысяч по-прежнему не смогут те, кто не выплатил алименты, возмещение вреда здоровью, порчи имущества, ущерба от смерти кормильца или от морального вреда.

В том случае, если гражданин с задолженностью от 30 тысяч рублей просрочил выполнение требований суда более чем на два месяца, для него порог запрета на выезд за границу опускается до 10 тысяч рублей.

В УФССП по РБ рекомендуют пользоваться «Банком данных исполнительных производств».