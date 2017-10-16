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Владимир Путин призвал поддержать иностранных производителей сельхозтехники

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Владимир Путин призвал поддержать иностранных производителей сельхозтехники Фото: Кremlin.ru

Владимир Путин призвал поддержать иностранных производителей сельхозтехники Фото: Кremlin.ru

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выделения дополнительных средств из бюджета на субсидирование иностранных компаний по производству сельхозтехники с высоким уровнем локализации на территории РФ. Эту тему глава государства поднял на совещании по вопросам развития сельского хозяйства, прошедшем в Воронеже.

Владимир Путин сообщил, что на днях он встретился с немецкими бизнесменами, некоторые из которых причисляют себя к российским производителям сельхозтехники, поскольку уровень локализации их производства достиг обозначенного правительством значения. От лица всех российских производителей сельскохозяйственной техники они поставили вопрос о продолжении субсидирования отрасли.

Правительство предложило выделить на эти цели 2 млрд рублей из 20, дополнительно заложенных в бюджет 2018 года. Эти субсидии находятся в ведении Минпромторга РФ, однако относятся к сельскохозяйственной отрасли и играют важную роль в сельхозпроизводстве, уточнили в АгроИнфо.

Теги: сельхозтехника, субсидии
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