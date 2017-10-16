Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.61

EUR 68.14

16 октября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии завершились поиски пропавшего без вести 14-летнего подростка

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии завершились поиски пропавшего без вести 14-летнего подростка Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

В Башкирии завершились поиски пропавшего без вести 14-летнего подростка Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане завершились поиски пропавшего без вести 14-летнего Артема Павлова. В пресс-службе СКР по РБ сообщили, что, по предварительным данным, подросток ушел из дома после замечания родителей. Сотрудники МВД нашли школьника у бабушки в Уфе. Отмечается, что семья благополучная.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины ухода. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщало агентство «Башинформ», житель села Кушнаренково ушел утром в школу и домой не вернулся. По словам очевидцев, последний раз его видели днем 15 октября в районе местного автовокзала.

Теги: розыск, СКР по РБ, МВД
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть