В Башкирии завершились поиски пропавшего без вести 14-летнего подростка Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk В Башкирии завершились поиски пропавшего без вести 14-летнего подростка Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане завершились поиски пропавшего без вести 14-летнего Артема Павлова. В пресс-службе СКР по РБ сообщили, что, по предварительным данным, подросток ушел из дома после замечания родителей. Сотрудники МВД нашли школьника у бабушки в Уфе. Отмечается, что семья благополучная.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины ухода. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщало агентство «Башинформ», житель села Кушнаренково ушел утром в школу и домой не вернулся. По словам очевидцев, последний раз его видели днем 15 октября в районе местного автовокзала.