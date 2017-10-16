УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии стартовала акция по сбору макулатуры «Эко-книга». Участниками ее могут стать все желающие, в том числе образовательные учреждения, центры дополнительного образования, предприятия и организации. За каждые 100 килограммов макулатуры вручаются три книги. Акция приурочена к Году экологии. Организаторами выступили региональное отделение «Единой России» и газета «Комсомольская правда», сообщили в региональном отделении партии.

Проект по большей части ориентирован на молодежь. Для участников «Эко-книги» приготовлены коллекции: «Великие музеи мира», «Путешествуй с удовольствием», «Юношеская библиотека».

Акция продлится до декабря 2017 года. За собранной бумагой, картоном и старыми журналами будут выезжать сотрудники «ВторМаркета». Участники получат квитанции с указанием веса сданной макулатуры. Дальше остается только ждать, когда привезут «умные» подарки. 18 декабря организаторы подведут итоги акции, победителей наградят, а самых активных участников ждут индивидуальные подарки. Даже за неполные 50 килограммов макулатуры можно рассчитывать на призы.

«Смысл акции более глубокий, нежели просто сбор ненужного хлама, — считает заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Эдуард Саитбаталов. — Мы поднимаем вопрос экологии наших душ. Так вышло, что подрастающее поколение родилось в условиях смещенных жизненных ориентиров. У многих сейчас неправильное отношение к таким понятиям, как доброта, честь, честность, милосердие. Зачастую материальные мотивы доминируют над духовно-нравственными. Надо, чтобы было наоборот, чтобы люди научились правильно расставлять приоритеты, выбирать ценности».

Ознакомиться с положением об акции можно на сайте издания.