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16 октября Понедельник

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В столице Башкирии студенты-волонтеры подарили пожилым людям радость и тепло

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии студенты-волонтеры подарили пожилым людям радость и тепло

Фото: предоставлено Екатериной Савельевой

В столице Башкирии студенты-волонтеры подарили пожилым людям радость и тепло

Фото: предоставлено Екатериной Савельевой

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Студенты-волонтеры отряда «Палитра» Института педагогики Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы провели праздничный концерт для пожилых людей, проживающих в Уфимском доме-интернате для престарелых и инвалидов. После концерта волонтеры сыграли с жителями интерната в арт-лото «Истоки Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова». По окончании игры волонтеры навестили ветеранов труда и подарили им сладкие подарки, сообщила руководитель отряда «Палитра», доцент кафедры теорий и методик начального образования БГПУ Екатерина Савельева.

«Рада была предложить свою помощь в проведении такого важного мероприятия для старшего поколения. Это был первый в моей жизни поход в интернат для пожилых людей. Приятно видеть, как радовались бабушки и дедушки. Особенно мне понравилось принимать участие в проведении игры-лото, я была приятно удивлена отличной зрительной памятью бабушек. Буду рада помочь в проведении и других мероприятий для пожилых людей», — поделилась впечатлениями первокурсница Зарина Казакбаева.

«Я рад, что мы подарили радость и тепло пожилым людям», — сказал волонтер «Палитры», студент второго курса Анатолий Архипов.

Это уже не первое посещение студентов волонтерского отряда «Палитра» социальных учреждений, приютов для престарелых, детских домов, они постоянно принимают участие в различных творческих конкурсах.

В 2015 году волонтеры отряда «Палитра» стали лауреатами международного конкурса сказок и рисунков для детей и подростков, организованного постоянным представительством Международной организации франкоязычных стран при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в сотрудничестве с Департаментом общественной информации ООН. Аделина Егорова и Георгий Жуков, выполнившие творческую работу «Карусель мира» («Carousel of Peace»), заняли первое место в возрастной категории 7-10 лет.

В том же году по итогам городского конкурса «Волонтер-2015», организованного Комитетом по молодежной политике администрации Уфы и городским центром психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО», в номинации «Волонтер «серебряного» возраста» дипломантом стала руководитель волонтерского отряда «Палитра» Екатерина Савельева.

Теги: благотворительность, волонтеры
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