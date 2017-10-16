Пять воспитанников детских домов Башкирии стали финалистами выставки ПФО «МастерОК» Фото: пресс-служба ГФИ Пять воспитанников детских домов Башкирии стали финалистами выставки ПФО «МастерОК» Фото: пресс-служба ГФИ

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Пять воспитанников детских домов Башкортостана стали финалистами окружной выставки прикладного детского творчества проекта «МастерОК», реализуемого в Приволжском федеральном округе под патронатом полномочного представителя президента Михаила Бабича. Фестиваль проходил с 12 по 13 октября в городе Кирове. Школьники представили творческие работы, выполненные в техниках тестопластики, выпиливания из дерева, пэчворк, шитье, валяние из шерсти, вязания, сообщили в пресс-службе ГФИ.

Мастерство авторов оценил помощник полномочного представителя президента России в Приволжье Владимир Колчин. Он отметил, что каждый раз работы на выставке удивляют, поражают и восхищают талантом, изобилием жанров и изобретательностью.

Каждый участник выставки получил дипломы и подарки. Кроме того, для юных умельцев были организованы специальные мастер-классы. Педагоги «Дворца Творчества — Мемориал» показали учащимся основы техники косоплетения, росписи дымковской игрушки, пластилинографии, декупажа, оригами.

В концертной программе приняли участие музыкальные и танцевальные коллективы Кировской области.

Окружная выставка детского прикладного творчества «МастерОК» собрала участников из разных регионов ПФО, которые представили свои лучшие работы, отобранные на региональных этапах проекта.