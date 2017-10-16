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Аграрии Башкирии собрали 138 тысяч тонн гречихи

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Аграрии Башкирии собрали 138 тысяч тонн гречихи Фото: ИА "Башинформ"

Аграрии Башкирии собрали 138 тысяч тонн гречихи Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уборка гречихи в Башкортостане подходит к завершению. По данным Минсельхоза республики, гречиха убрана с площади 123 тысячи га, что составляет 97 процентов от плана.

При средней урожайности 11,2 центнера с гектара в регионе намолочено около 138 тысяч тонн гречихи. В лидерах по урожайности в этом году — хозяйства Архангельского и Зианчуринского районов, собравшие с каждого гектара более 20 центнеров.

Лучшие показатели по намолоту гречихи отмечаются в сельхозпредприятиях Бижбулякского района — 11,7 тысячи тонн.

Свыше пяти тысяч тонн гречихи намолотили в Бакалинском, Ермекеевском, Балтачевском и Стерлитамакском районах, сообщили в аграрном ведомстве.

Теги: сельское хозяйство, урожай, гречиха
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