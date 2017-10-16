Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.61

EUR 68.14

16 октября Понедельник

Уфа   °

Уфимский «Толпар» дважды разгромил «Тюменский Легион»

СПОРТ

Уфимский «Толпар» дважды разгромил «Тюменский Легион» Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Толпар» дважды разгромил «Тюменский Легион» Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Хоккейный клуб «Толпар» начал выездную серию с двух побед над «Тюменским Легионом». В первом матче, который прошел 15 октября, «юлаевская молодежка» не оставила шансов хозяевам льда. Счет в игре в конце первой двадцатиминутки открыл Ранис Миргалиев. Во втором периоде отличились Сергей Варламов, забивший свой первый гол в МХЛ, и Максим Аскаров. В третьем периоде еще одну шайбу в ворота «легионеров» отправил Антон Пачин, а за две минуты до финальной сирены Максим Аскаров поставил точку в этом матче — 5:0 в пользу уфимцев.

Голов во второй игре против «Тюменского Легиона» пришлось ждать долго. Открыть счет гостям удалось только на 37-й минуте матча: в большинстве отличился Павел Синявский. В начале третьего периода шайбы в ворота «легионера» Максима Марчука посыпались как из рога изобилия: авторами голов стали Ильдар Абдеев, Александр Петрунин и Валерий Науменко. Ответить хозяева смогли лишь однажды, однако шайба, забитая Евгением Волковым, уже не могла спасти тюменскую команду. Итоговый счет в матче — 4:1 в пользу «Толпара».

Выездная серия уфимской команды продолжится в Ханты-Мансийске. 19 и 20 октября «юлаевская молодежка» сыграет против «Мамонтов Югры».

Теги: хоккей, МХЛ, ХК «Толпар»
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть