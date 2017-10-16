Уфимский «Толпар» дважды разгромил «Тюменский Легион» Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев" Уфимский «Толпар» дважды разгромил «Тюменский Легион» Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Хоккейный клуб «Толпар» начал выездную серию с двух побед над «Тюменским Легионом». В первом матче, который прошел 15 октября, «юлаевская молодежка» не оставила шансов хозяевам льда. Счет в игре в конце первой двадцатиминутки открыл Ранис Миргалиев. Во втором периоде отличились Сергей Варламов, забивший свой первый гол в МХЛ, и Максим Аскаров. В третьем периоде еще одну шайбу в ворота «легионеров» отправил Антон Пачин, а за две минуты до финальной сирены Максим Аскаров поставил точку в этом матче — 5:0 в пользу уфимцев.

Голов во второй игре против «Тюменского Легиона» пришлось ждать долго. Открыть счет гостям удалось только на 37-й минуте матча: в большинстве отличился Павел Синявский. В начале третьего периода шайбы в ворота «легионера» Максима Марчука посыпались как из рога изобилия: авторами голов стали Ильдар Абдеев, Александр Петрунин и Валерий Науменко. Ответить хозяева смогли лишь однажды, однако шайба, забитая Евгением Волковым, уже не могла спасти тюменскую команду. Итоговый счет в матче — 4:1 в пользу «Толпара».

Выездная серия уфимской команды продолжится в Ханты-Мансийске. 19 и 20 октября «юлаевская молодежка» сыграет против «Мамонтов Югры».