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Уфимские аптеки прокомментировали ужесточение отпуска лекарств

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Уфимские аптеки прокомментировали ужесточение отпуска лекарств Фото: Олег Яровиков

Уфимские аптеки прокомментировали ужесточение отпуска лекарств Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Минздрав России приказом №403-Н от 22 сентября ужесточил правила отпуска лекарств в аптеках. Как пояснили в уфимской сети аптек «Вита Плюс», теперь фармацевты обязаны не только отпускать ряд препаратов по рецепту, но оставлять их у себя и хранить длительное время. Рецепты должны быть помечены штампом «Лекарственный препарат отпущен». Так, изменения касаются наркотических препаратов списка II и III, психотропных препаратов списка II. Эти рецепты действительны лишь в течение двух недель и после покупки должны храниться в аптеке течение пяти лет. Рецепты на бесплатные лекарства фармацевтическое учреждение будет хранить три года.

Что касается антибиотиков, хранить рецепты на этот вид препаратов аптеки не обязаны. Рецепт возвращается клиенту с пометкой «Лекарственный препарат отпущен». Сотрудники аптек призвали врачей более ответственно относиться к выписке рецептов и не отправлять пациентов за лекарствами лишь с назначением.

Между тем Госдума приняла на рассмотрение законопроект, касающийся интернет-торговли лекарствами. Авторы проекта предлагают запретить розничную торговлю рецептурными препаратами, а страницы сайтов, предлагающие таковые, вносить в Единый реестр запрещенных сайтов. В случае принятия документ вступит в силу 1 января 2018 года. Уфимские фармацевты данный проект одобрили: «В этом случае граждане просто не смогут заказать рецептурный препарат, соответственно не возникнет ситуация, какие часто происходят сейчас: клиенту приходит заказ из интернет-аптеки, но мы не можем его отдать, потому что одно из лекарств в бандероли должно отпускаться по рецепту, которого у человека нет. Посылка уходит назад, гражданину приходится заново делать заказ, теряется время и нервы».

Теги: аптеки, рецепты
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