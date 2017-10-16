Гибель скота в Башкирии: причины и последствия Фото: Книжная палата РБ Гибель скота в Башкирии: причины и последствия Фото: Книжная палата РБ

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Цифры, характеризующие гибель скота в Башкирии, беспримерны и не имеют себе подобных в истории Европы. Об этом сообщила газета «Власть труда» в октябре 1924 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Катастрофа 1921 года оказала роковое влияние и на другой крупный фактор в составе каждого хозяйства Башкирии: жестоко пострадал скот», — констатировало издание обкома компартии. В республике скот массово погибал от бескормицы и в то же время подвергался хищническому истреблению со стороны голодающего населения. О масштабах катастрофы говорила статистика. Если в 1917 году в регионе насчитывалось 6 431 530 голов скота, то к 1922 году осталось только 1 575 353. В издании отмечается, что «цифры, характеризирующие гибель скота в Башкирии, беспримерны, не имеют себе подобных в истории Европы». В частности, количество лошадей тогда сократилось на 70 процентов. В 1917 году на каждые сто человек приходилось 31,6 голов лошадей, в 1922-м только 15,6. Потери мелкого скота достигли почти 90 процентов.

1922-23 годы стали временем перелома этой ситуации, убыль скота приостановилась и наметилась тенденция роста. Уже к 1924 году количество скота в Башкирии возросло вдвое и достигло 3,5 млн голов. Хотя это составляло лишь 54 процента от всей массы скота в 1917-м. При этом число лошадей удалось увеличить на 1 млн 725 голов. Однако только треть из них являлись рабочими, основу составлял молодняк. Также за счет молодняка на 80 процентов удалось увеличить количество крупного рогатого скота в республике. «Через два-три года можно будет наблюдать полное приближение к количествам скота 1917 года», — выразили надежду в издании.

Справка. В 1921-1922 годах десятки регионов молодой советской страны охватил голод. При этом наиболее длительно и массово пострадали регионы Южного Урала и Поволжья. Среди основных причин назывались неурожай 1920 года, гибель посевов от жестокой засухи 1921 года, последствия Гражданской войны, а также уничтожение частной торговли и продразвёрстка. Тогда в ходе борьбы с голодом большевики впервые приняли помощь от капиталистических стран.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.