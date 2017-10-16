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16 октября Понедельник

Уфа   °

Андрей Малахов поздравил «Радио России-Башкортостан» с предстоящим 90-летием

КУЛЬТУРА

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Андрей Малахов поздравил с предстоящим юбилеем «Радио России-Башкортостан».

«Поздравляю с большим юбилеем «Радио России-Башкортостан»! Трудно поверить, что какие-то десять лет отделяют вас от ровесников века. И нам, современным журналистам, сегодня достаточно трудно представить, что в 1927 году, после 7 ноября, многие жители Башкирии, которые не умели читать и писать, узнавали все новости только по радио. Но и сейчас, когда всё изменилось, когда вокруг современные гаджеты, многие начинают свой день со слов «Говорит Уфа!». Друзья! Дорогие ветераны! С праздником! С Днем рождения!», — сказал в своем видеообращении известный ведущий программ на телеканале «Россия-1», шоумен и тележурналист Андрей Малахов.

«Радио России-Башкортостан» отмечает в этом году 90-летний юбилей. За эти годы главное радио республики заняло достойное место в общественной жизни как самое оперативное, действенное и демократичное средство массовой информации. «Радио России-Башкортостан» вещает в FM-диапазоне на частоте 89.5 в Уфе, по радиотрансляционной сети, на УКВ в районах и городах республики, а также онлайн в интернете на сайте gtrk.tv.

Теги: Радио России Башкортостан
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