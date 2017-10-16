В Уфе открыли приют для бездомных людей Фото: Уфимская епархия



В Уфе открыли приют для бездомных людей Фото: Уфимская епархия

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Обновленный приют для людей без определенного места жительства открылся при Крестовоздвиженском храме в Уфе. Ремонт помещения был произведен на средства двух грантов: Президентского (в 2016 году приход стал победителем Открытого грантового конкурса по предоставлению грантов НКО (грантоператор — «Союз пенсионеров России») и получил 3 млн 156 тысяч рублей), а также конкурса «Православная инициатива», проводимого Русской православной церковью (сумма гранта составила 600 тысяч рублей). В храме сделан ремонт в помещениях для проживания, душевой, туалете, закуплены новые кровати, уточнили в пресс-службе Уфимской епархии.

Два гранта позволили приходу оказывать помощь бездомным в большем объеме и более высокого качества: это предоставление спального места, трехразовое питание, предметы первой необходимости (нательного белья, туалетных принадлежностей), одежды, обуви, возможности пользоваться душевой и баней, прачечной. Также проживающие в приюте бездомные граждане консультировались у врачей в поликлинике и больницах. Те, у кого были утеряны документы, смогли их восстановить, некоторые получили временную регистрацию по адресу жилого приходского здания, оформили пенсию по возрасту и по болезни. Велась работа и по восстановлению родственных связей людей, оставшихся на улице. Кроме того, проживающие в приюте бездомные граждане стали постоянными прихожанами храма.

Приход Крестовоздвиженского храма оказывает помощь бездомным на протяжении 15 лет.