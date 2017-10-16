В Башкирии выберут лучшие проекты по благоустройству общественных территорий Фото: Олег Яровиков В Башкирии выберут лучшие проекты по благоустройству общественных территорий Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане утвержден порядок проведения отбора лучших проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, реализованных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Они будут представлены в Минстрой России на конкурс лучших практик по благоустройству, реализованных в субъектах России, а проекты-победители будут включены в федеральный реестр.

Как сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ, заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 ноября. Заявка должна содержать информацию о реализованном проекте, презентацию, фото- и видеоматериалы по проекту.

Заявки будут оцениваться по таким критериям, как актуальность и социальная значимость проекта, решение острой проблемы муниципалитета, наличие вклада (привлечение средств местного бюджета, граждан, частных инвестиций), доступность территории для маломобильных групп населения, участие жителей в процессе принятия решений при выборе общественной территории, разработки общей идеи и концепции проекта.

Победители отбора — не менее двух проектов, набравших наибольшее количество баллов, — до 1 декабря будут представлены на конкурс в Минстрой России.

Определение победителей федерального конкурса и формирование Реестра лучших реализованных проектов по благоустройству завершится до 25 февраля 2018 года.