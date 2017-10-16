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В Кумертау за лето отремонтировали 10 улиц и дорогу в райцентр Ермолаево

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В Кумертау за лето отремонтировали 10 улиц и дорогу в райцентр Ермолаево Фото: Госкомтранс РБ

В Кумертау за лето отремонтировали 10 улиц и дорогу в райцентр Ермолаево Фото: Госкомтранс РБ

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Кумертау завершен сезон ремонта дорог. Как сообщили в Госкомтрансе РБ, в 2017 году городу было выделено 38,3 млн рублей субсидий на ремонт дорог местного значения, в соответствии с территориальным заказом. Ремонт был проведен на улицах Пушкина, Магистральной, Кутузова, Фруктовой, Медовой, Подлесной, Горной, Менделеева, Рабочей, Ленина, а также на дороге Кумертау — Ермолаево, в административный центр Куюргазинского района, на территории которого расположен город.

Осмотреть результаты ремонта в город прибыл руководитель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

Постановлением правительства РФ №1550 от 29 декабря 2016 года в моногороде Кумертау создана территория опережающего социально-экономического развития, устанавливающая льготные условия ведения экономической деятельности. За неполный год в монопрофильном муниципалитете открылись семь новых предприятий (производство растительного масла, спецодежды, стройматериалов, органических удобрений, нефтепромыслового оборудования).

Теги: ремонт, дороги, ТОСЭР, моногорода, Кумертау
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