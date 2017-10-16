В Башкирии водитель на иномарке снес дерево и врезался в столб Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk







В Башкирии водитель на иномарке снес дерево и врезался в столб Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Стерлитамаке днем 16 октября произошло смертельное ДТП. В группе «Дорожный патруль» сообщается, что 36-летний мужчина за рулем «Хонды» разбился насмерть. Водитель, ехавший по улице Карла Маркса, предположительно, на высокой скорости не справился с управлением и съехал с дороги. Кроссовер сначала снес ель, а затем врезался в столб, который пробил иномарку практически до середины салона.

Водитель скончался на месте происшествия. Спасатели разрезали машину и извлекли тело погибшего. Известно, что мужчина был лишен водительского удостоверения за нетрезвое вождение.