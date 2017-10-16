В Башкирии назван средний размер пособия по безработице Фото: Карина Камаева В Башкирии назван средний размер пособия по безработице Фото: Карина Камаева

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минтруд Башкортостана назвал средний размер пособия по безработице в республике за сентябрь. По сравнению с августом он незначительно снизился и составил 4240 рублей.

Минимальный размер пособия равен сейчас 977,5 рубля, максимальный — 5635 рублей.

«По состоянию на 1 октября, минимальный размер пособия по безработице получают в регионе 6,4 тысячи человек, максимальный — 11,3 тысячи официально зарегистрированных безработных», — сообщила агентству «Башинформ» пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ Роза Кузьменко.