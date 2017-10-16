УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

XI Всероссийская молодежная научная конференция c международным участием «Мавлютовские чтения» начнется во вторник,17 октября, в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Масштабный научно-исследовательский форум проводится в вузе с 2007 года и назван в честь видного ученого, организатора науки и высшей школы, члена-корреспондента РАН, ректора УАИ-УГАТУ с 1961 по 1992 годы Рыфата Мавлютова. Для многих молодых исследователей именно эта конференция стала стартовой площадкой для научной и инновационной деятельности.

В этом году конференция также посвящена 85-летию УГАТУ. В пресс-центре вуза сообщили, что для участия в мероприятии заявлено около 800 докладов. Их представили школьники, студенты, молодые ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Самары, Уфы, Кумертау и Китайской Народной Республики. В этот раз самыми активными оказались ученики школ, лицеев и гимназий республики. Наибольший интерес они проявили к проблемам техносферной безопасности и природообустройства. Доклады юных исследователей будут заслушаны на специальном заседании.

В течение трех дней будут работать 37 секций. Планируется рассмотреть широкий спектр вопросов, таких как современные проблемы расчета, проектирования и производства авиационно-ракетной техники, электромеханика, приборостроение, радиоэлектроника, защита информации, материалы и ресурсосберегающие технологии в авиадвигателестроении; а также актуальные вопросы в области математики, экономики, бизнеса, химии и экологии, языковой коммуникации, физической культуры и спорта и социально-гуманитарных знаний в высшей школе.

19 октября состоится торжественное награждение победителей.