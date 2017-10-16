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16 октября Понедельник

Уфа   °

В столице Башкортостана назвали имена обладателей Молодежных театральных премий

КУЛЬТУРА

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в столице Башкортостана назвали имена обладателей Молодежных театральных премий. Церемония вручения премий Союза театральных деятелей прошла в уфимском Доме актера. Акция была приурочена к открытию театрального сезона. В Доме актера собрались представители всех театров республики.

В номинации «Лучшая мужская роль» был награжден Вадим Клысов за роль Калигулы в спектакле «Калигула» (Национальный молодежный театр им. М. Карима).

Номинация «Лучшая женская роль» досталась Гульназ Биктимеровой за роль Сарвар в спектакле «Башмачки» (Уфимский государственный татарский театр «Нур»).

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» приз вручен Марату Зубаирову за роль Шайтан Ахат в спектакле «Люди на том берегу...» (Стерлитамакский башкирский драматический театр). В номинации «Лучшая женская роль второго плана» награждены актрисы двух составов одного спектакля: Анастасия Сидоренко и Олеся Шибко за роль Туанетты в спектакле «Мнимый больной» (Государственный академический русский драматический театр).

В номинации «Дебют сезона» отмечены Ильгизар Мухаметдинов за роль Шуры и Азамат Минигалеев за роль Саши в спектакле «Колбаса. Фрагменты» (Туймазинский татарский драматический театр).

Победа в номинации «Лучшая эпизодическая роль» досталась Рифу Губайдуллину за роль первого агента полиции, а также Ильшату Салаватову за роль второго агента полиции в спектакле «Башмачки» (Уфимский государственный татарский театр «Нур»).

Специальной премии в номинации «За продвижение современной драматургии и молодежных проектов в театре» удостоен Айнур Гайсаров (Туймазинский татарский драматический театр).

В номинации «Лучшая работа драматурга» награжден Игорь Яковлев за пьесу «Время сбора плодов».

Специальная премия в номинации «Лучшая работа режиссера» досталась Айдару Зарипову за спектакль «Люди на том берегу...» (Стерлитамакский башкирский драматический театр).

Специальную премию в номинации «Пример, достойный подражания» вручили 99-летнему ветерану, заслуженному деятелю искусств БАССР, режиссеру Кашфельгилему Гадельшину.

В рамках мероприятия также состоялось традиционное для молодежи событие — посвящение в актеры 12 начинающих артистов.

Теги: театральные премии
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