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УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

15 октября состоялся открытый Кубок Башкортостана по спортивной борьбе грэпплинг в СДЮСШОР по греко-римской борьбе. Организаторы соревнований − Федерация спортивной борьбы РБ совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом при поддержке Министерства молодежной политики и спорта РБ.

В состязаниях приняли участие дети от 5 до 13 лет, а также спортсмены в возрасте 16-17 лет и старше. Победители и призеры турнира были отмечены медалями и ценными призами. Одной из главных наград стал переходящий Кубок ректора УГНТУ, учрежденный в этом году.

«Грэпплинг как самостоятельный вид спорта сформировался относительно недавно, но уже набирает популярность во всем мире. Отрадно, что у нас в республике активно поддерживается это движение и к нему привлекают самых юных спортсменов. Мы, как опорный университет, поддерживаем инициативы, направленные на формирование новой комфортной среды с целью повышения образования, продвижения талантливой молодежи и улучшения спортивных достижений. Поэтому наш университет учредил соответствующие призы для особо отличившихся детей», — сказал в своем выступлении ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

Рамиль Бахтизин с особой гордостью вручил переходящий Кубок ректора УГНТУ победителю соревнований в младшей возрастной категории — ученику первого класса гимназии №16 Уфы Марку Филиппову. Первоклассник гордо заявил, что он занимается всего один год и это его первая победа.