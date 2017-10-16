Замруководителя Госкомтранса РБ опроверг информацию о своем участии в уголовном деле Фото: открытый источник Замруководителя Госкомтранса РБ опроверг информацию о своем участии в уголовном деле Фото: открытый источник

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Зампредседателя Госкомтранса РБ Азат Калимуллин сообщил, что на данный момент не является ни свидетелем, ни подозреваемым или обвиняемым по какому-либо уголовному делу. «Меня не извещали об этом, не вызывали на допрос», — сказал он. В выходные СМИ опубликовали информацию о том, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями», в основу которого легли материалы Контрольно-счетной палаты. В них утверждалось, что в бытность руководителем ГУП «Башавтотранс» в 2015 году Азат Калимуллин заключил договоры на поставку 51 автобуса «НефАЗ» на газомоторном топливе с ГК «КамАЗ – Лизинг», предпочтя ее предложение «Сбербанк-лизингу», якобы предлагавшего исполнить контракт почти на 53 млн рублей дешевле.

«Это были открытые торги на электронной площадке, информация о них размещена в свободном доступе. Заявку подавал единственный участник – «КамАЗ-Лизинг», как официальный дистрибьютор завода. Автобусы, работающие на газомоторном топливе, делались в рамках федеральной программы и были заранее распределены между регионами. Как-то с трудом представляется, что завод передал бы технику не своей лизинговой компании, а сторонней, вдобавок на более выгодных условиях», — пояснил Азат Калимуллин. — «Кроме того, я исполнял обязанности руководителя БАТ в течение двух месяцев – с 12 сентября по 16 ноября 2015 года. Так что на результаты второго тендера, проводившегося 10 декабря, я влиять не мог», — указал он.

«В течение этого года я и мои близкие неоднократно получали угрозы жизни и здоровью в связи с моей служебной деятельностью. В отношение моей семьи приняты меры государственной защиты. Адвокат направил в суд жалобу по поводу действий правоохранительных органов», — проинформировал чиновник.