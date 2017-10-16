Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.61

EUR 68.14

16 октября Понедельник

Уфа   °

Студенты-медики из Башкирии исполнили Веронике Скворцовой песню собственного сочинения, посвященную Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

ОБЩЕСТВО

Студенты-медики из Башкирии исполнили Веронике Скворцовой песню собственного сочинения, посвященную Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Фото: Айсылу Нартайлакова | Видео: БГМУ

Студенты-медики из Башкирии исполнили Веронике Скворцовой песню собственного сочинения, посвященную Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Фото: Айсылу Нартайлакова

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Студенты Башкирского государственного медицинского университета в ходе телемоста с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой исполнили песню собственного сочинения, посвященную Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи.

Прямую линию с главой российского ведомства из столицы республики организовал БГМУ. Площадка вуза объединила порядка 300 человек: студентов, волонтеров Олимпиады Сочи 2014, волонтеров саммитов ШОС и БРИКС, волонтеров недели звезд хоккея КХЛ, волонтеров FIFA, серебряных волонтеров, бойцов медицинского отряда БГМУ.

Вероника Скворцова отметила, что очень рада такой возможности пообщаться со студентами-медиками.

«Я очень рада, что вы сегодня с нами, — сказала министр здравоохранения РФ. — Я знаю, что в БГМУ уделяют большое внимание развитию волонтерства».

Студенты смогли задать все интересующие их вопросы, а в завершении телемоста они исполнили зажигательную песню, написанную специально к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи.

Теги: студенчество, фестиваль молодежи в Сочи, БГМУ, телемост
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть