Студенты-медики из Башкирии исполнили Веронике Скворцовой песню собственного сочинения, посвященную Всемирному фестивалю молодежи в Сочи Фото: Айсылу Нартайлакова | Видео: БГМУ













Студенты-медики из Башкирии исполнили Веронике Скворцовой песню собственного сочинения, посвященную Всемирному фестивалю молодежи в Сочи Фото: Айсылу Нартайлакова

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Студенты Башкирского государственного медицинского университета в ходе телемоста с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой исполнили песню собственного сочинения, посвященную Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи.

Прямую линию с главой российского ведомства из столицы республики организовал БГМУ. Площадка вуза объединила порядка 300 человек: студентов, волонтеров Олимпиады Сочи 2014, волонтеров саммитов ШОС и БРИКС, волонтеров недели звезд хоккея КХЛ, волонтеров FIFA, серебряных волонтеров, бойцов медицинского отряда БГМУ.

Вероника Скворцова отметила, что очень рада такой возможности пообщаться со студентами-медиками.

«Я очень рада, что вы сегодня с нами, — сказала министр здравоохранения РФ. — Я знаю, что в БГМУ уделяют большое внимание развитию волонтерства».

Студенты смогли задать все интересующие их вопросы, а в завершении телемоста они исполнили зажигательную песню, написанную специально к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи.