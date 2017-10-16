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16 октября Понедельник

Уфа   °

УГНТУ подписал соглашение с университетом Сирии

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

16 октября Уфимский государственный нефтяной технический университет посетила делегация Сирийского частного университета (СЧУ) из города Дамаск — ректор Назир Ибрахим и декан факультета нефтегазового дела Махер Саадех.

Со стороны УГНТУ в переговорах приняли участие ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин, проректор по внешним связям Марат Хусаинов и начальник Управления международного сотрудничества Наиль Чанышев.

Целью визита гостей из Сирии являлось знакомство с УГНТУ и обсуждение перспектив сотрудничества: обмен научными визитами преподавателей и персонала, совместные научные исследования, совместное консультирование студентов магистратуры и аспирантуры из Сирии, обмен периодическими и научными публикациями и участие в научных мероприятиях в вузах, сотрудничество в обучении студентов старших курсов и выпускников, стипендиальная поддержка лучших выпускников СЧУ для обучения в аспирантуре УГНТУ.

С нескрываемым интересом гости посмотрели фильм, рассказывающий об истории становления и развития УГНТУ, сегодняшнем дне вуза и демонстрирующий его достижения в образовательной, научной и социальной сферах.

В ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Уфимским государственным нефтяным техническим университетом и Сирийским частным университетом. В своем приветственном слове Рамиль Бахтизин выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное партнерство университетов.

В заключение визита ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин и ректор СЧУ Назир Ибрахим обменялись памятными подарками.

Теги: УГНТУ
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