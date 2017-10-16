Житель Башкирии, сжегший экс-сожительницу, пришел в полицию с повинной Фото: Андрей Старостин Житель Башкирии, сжегший экс-сожительницу, пришел в полицию с повинной Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в полицию 6 сентября прошлого года поступило сообщение об обнаружении обгоревших останков человека между деревнями Шишмы и Михайловка Альшеевского района. Были назначены экспертные исследования — личность погибшей была установлена. Ею оказалась 37-летняя жительница деревни Шишмы. В октябре 2017 года в полицию пришел 56-летний житель Стерлитамака. Он сообщил, что убил женщину. Республиканский Следственный комитет предъявил явившемуся с повинной обвинение по статье «убийство». Он заключен под стражу.

В пресс-службе ведомства сообщили, что утром 7 августа 2016 года мужчина забрал бывшую сожительницу из ночного клуба, где она развлекалась. Они приехали к реке Дёма в Альшеевском районе. 37-летняя женщина распивала спиртное, а рыбачивший с обрывистого берега экс-сожитель в грубой форме предупредил ее, что она может упасть. Тогда женщина черенком от лопаты ударила мужчину по голове несколько раз. Он ударил в ответ, бывшая сожительница упала. Горожанин надавил ей на шею предплечьем и удерживал, пока она не перестала подавать признаки жизни. Испугавшись ответственности, он в багажнике своего автомобиля вывез тело в поле, спрятал его в стог и поджег сено. Впоследствии останки были обнаружены именно в этом месте.

На допросе обвиняемый сообщил следователю, что добровольно рассказал о случившемся из-за того, что убитая снилась ему каждую ночь.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Для проверки доводов обвиняемого назначен ряд экспертных исследований из различных областей науки.