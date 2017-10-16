В Уфе мужчина, ограбивший офис микрозаймов, попал на видео Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» В Уфе мужчина, ограбивший офис микрозаймов, попал на видео Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе утром 15 октября неизвестный мужчина зашел в офис микрофинансирования по улице Степана Кувыкина. Из рюкзака он достал огромный нож, угрожая кассиру холодным оружием, потребовал деньги. Ограбление попало в объектив камеры видеонаблюдения.

ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах информирует, что злоумышленник пригрозил сотруднице ножом и положил перед ней конверт, требуя вложить в него деньги. Преступник забрал около 15 тысяч рублей и скрылся.

Как сообщил агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов, в полицию по данному факту поступило сообщение, сейчас ведется розыск злоумышленника. Всех, кто владеет какой-либо информаций по данному происшествию, в ведомстве просят обращаться в ближайшее отделение полиции.