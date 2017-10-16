Константин Толкачев оценит опыт изучения родных языков на Конгрессе Совета Европы в Страсбурге Фото: Башинформ Константин Толкачев оценит опыт изучения родных языков на Конгрессе Совета Европы в Страсбурге Фото: Башинформ

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Спикер регионального парламента Константин Толкачев отправился в Страсбург, где с 17 по 20 октября примет участие в 33-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Комментируя предстоящее мероприятие, председатель республиканского парламента отметил, что в связи с непростой политической обстановкой все меньше остается площадок для межпарламентского взаимодействия между представителями России и стран Запада.

«На днях депутаты Госдумы вынуждены были отменить свой визит на форум в Нью-Йорке после оскорбления государственных символов Российской Федерации, снятых с наших дипломатических учреждений, – отметил Константин Толкачев. – В такой ситуации страсбургская площадка, пожалуй, остается наиболее крупной, где представители законодательных и исполнительных региональных властей, органов местного самоуправления как России, так и стран Европы могут встретиться, обсудить актуальные глобальные темы и конкретные проблемы на территории отдельно взятых государств, найти конструктивные пути их решения».

В Страсбурге предстоит обсудить программы приграничного сотрудничества Россия–ЕС, партнерство России, Исландии и Норвегии в арктической зоне в рамках соглашения «Северное измерение». Отдельными темами будут обсуждаться ситуация в Крыму и выборы губернатора города Севастополя.

«В этой связи важна последовательная политика по прорыву международной блокады Крыма. Серьезные шаги в этом направлении уже сделаны. Большой резонанс имели недавние поездки в Крым группы парламентариев из Великобритании, Бразилии, Сербии, Черногории, Чехии и Киргизии, а также делегации американского Центра гражданских инициатив, – подчеркнул председатель парламента Башкортостана. – Уверен, предстоящая встреча в Страсбурге станет очередным шагом на пути к признанию данного российского региона как можно большим числом наших западных партнеров».

Ожидается, что сразу несколько тем предстоящей сессии будут связаны с национальной и языковой политикой в странах Европы. Вопрос будет рассматриваться на примере Бельгии, Италии, Испании.

«Для России как многонациональной державы в целом и нашей республики как одного из ее наиболее многонациональных регионов в частности, эта тема, несомненно, представляет немалый интерес, – считает Константин Толкачев. – Опыт европейских стран по созданию условий для изучения родных языков, поддержки культур разных народов, укрепления межэтнического согласия и преодоления противоречий будет весьма ценен. Уверен, нам найдется чему поучиться».