В Башкирии активисты Народного фронта добиваются сохранения Непейцевского дендропарка Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии активисты Народного фронта добиваются сохранения Непейцевского дендропарка Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта взяли на контроль вопрос сохранения Непейцевского дендропарка в Уфе. Тема будет одной из основных на предстоящей региональной конференции ОНФ. Уникальный лесной массив имеет историческое, научное, образовательное и рекреационное значение — коллекционный фонд деревьев и кустарников составляет около 80 видов, сообщили в региональном штабе.

Из-за отсутствия ухода и охраны парк к настоящему времени пришел в упадок и деградировал. Многие из насаждений находятся на грани исчезновения, а территория площадью 23,8 га захламлена. Многочисленные субботники и экологические акции не в состоянии решить проблему. По мнению эксперта ОНФ Руфины Шагаповой, прежде всего необходимо оградить территорию, а потом приступать к решению других вопросов.

«Без ограждения невозможно навести порядок и противостоять тем, кто вырубает уникальные деревья и делает из них костры, — сказала эксперт. — И, конечно, у Непейцевского дендропарка должен быть хозяин. Особо охраняемая природная территория имеет республиканский статус, охранная функция возложена на город, а территориально это Орджоникидзевский район Уфы. Ответственных много, а порядка нет».

Активисты ОНФ считают, что для решения проблемы необходимо создать дирекцию Непейцевского дендропарка, которая бы навела порядок на территории дендрария. «Собственник должен вести работу по возрождению уникального зеленого фонда и заниматься научной деятельностью. Также необходимо на этой базе создать эколого-просветительский центр и отдать парк детям», — уверена Руфина Шагапова.