УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе впервые проходит Всероссийский фестиваль хоров, ансамблей песни и танца «Голоса России». 17 октября фестивальную программу завершит Фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» г. Уфы, который считается визитной карточкой профессионального искусства башкирской столицы. Летом коллектив представлял Российскую Федерацию и традиционную культуру Республики Башкортостан на Международном фольклорном фестивале «Summerfest» в Венгрии.

Для ансамбля «Мирас» концерт станет открытием 26-го сезона. Фестиваль проводится в преддверии 100-летия республики и Всемирной фольклориады 2020 года. Основу концертной программы составит народное творчество республики, сообщил директор ансамбля Байрас Ишбердин.

Фестиваль «Голоса России» стартовал выступлением Государственного академического Сибирского русского народного хора. Затем программу продолжили Государственный ордена Дружбы народов ансамбль песни и танца Республики Татарстан (Казань) и Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной (Москва).

Организаторы фестиваля — Министерство культуры РБ, администрация Уфы, Башкирская государственная филармония имени Х. Ахметова. Проект призван продемонстрировать многообразную палитру коллективов, ориентированных на продвижение фольклорных традиций России.