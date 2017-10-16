В Башкирии в один день торжественно откроют сразу три детских технопарка «Кванториум» Фото: из открытых источников В Башкирии в один день торжественно откроют сразу три детских технопарка «Кванториум» Фото: из открытых источников

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Торжественное открытие сразу трех площадок детского технопарка «Кванториум» состоится в Башкирии во вторник, 17 октября. Эта акция всероссийская и единая для всех субъектов страны.

Первые две площадки располагаются в Уфе: на базе Республиканского детского образовательного технопарка (ул. Кирова, 43) и в Центре поддержки технического образования школьников «Техношкола: Звездный» («Гагарин-центр», ул. Менделеева, 205а). Третий технопарк «Кванториум Башкортостана — Сибур» находится в Благовещенске (ул. Бельская,2).

В этот день двери этих детских технопарков будут открыты для всех желающих. В программе: мастер-классы, открытые занятия, знакомство с направлениями деятельности.

«Кванториум» — уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Его образовательная деятельность строится на реализации командных творческих проектов, разработанных совместно с педагогами, тьюторами из вузов и специалистами предприятий. Обучающихся ждут увлекательные занятия, на которых они освоят передовые технологии в области электроники, мехатроники, робототехники, программирования, 3D-моделирования и прототипирования, пояснили в Министерстве образования РБ.

Справка. Детские технопарки «Кванториум» создаются во всех регионах страны в соответствии с поручением президента России от 27 мая 2015 года, а также в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», реализуемого Минобрнауки России. В 2017 году детские технопарки представлены уже в 36 регионах. К концу 2018 года обучать детей в детских технопарках «Кванториум» будут в 70 субъектах РФ.

17 октября по всей стране пройдет марафон открытий детских технопарков «Кванториум» в рамках форума «Открытые инновации». В торжественной церемонии запланировано участие председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.