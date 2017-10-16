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16 октября Понедельник

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16 октября - День шефа: в Башкирии составлен собирательный портрет руководителя

ОБЩЕСТВО

16 октября - День шефа: в Башкирии составлен собирательный портрет руководителя Фото: ИА "Башинформ"

16 октября - День шефа: в Башкирии составлен собирательный портрет руководителя Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Ко Дню шефа, который отмечается 16 октября, Служба исследований HeadHunter проанализировала резюме, размещенные в разделе «Высший менеджмент», и составила собирательный портрет руководителя в Башкирии.

Руководитель, по мнению жителей Башкирии, — это мужчина (74%) в возрасте от 36 до 45 лет (47%).

Ненамного ему уступают руководители помладше, 42% из всех соискателей находятся в возрасте 26-35 лет.

При этом каждый третий руководитель отлично владеет английским языком, на котором регулярно читает профессиональную литературу.

Зарплатные ожидания соискателей на должность руководителя распределились следующим образом.

По мнению практически каждого третьего соискателя, приемлемая зарплата для них варьируется от 80 до 100 тысяч рублей.

Заметно меньше, или 21% претендуют на вознаграждение в размере 100 — 300 тысяч рублей.

14% готовы выйти на работу при зарплате от 60 до 80 тысяч рублей.

Средняя зарплата, которую ждут топ-менеджеры в Башкирии, составляет 120 тысяч рублей.

«Сфера «Высший менеджмент» — одна из самых закрытых относительно зарплат. Компании не часто указывают вознаграждение, которое готовы платить кандидату. Обычно это обсуждается уже на собеседовании, — комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан Ольга Гибадуллина. — Также интересно, что женщин, желающих работать руководителями, с каждым годом становится всё больше. Например, четыре года назад среди соискателей данной сферы их было всего 21%. Сейчас уже — 26%».

Самыми популярными специализациями топ-менеджеров Башкирии стали: «Продажи», «Администрирование», «Производство, технология», «Управление малым бизнесом» и «Строительство, недвижимость».

Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter 14-15 октября среди 10 тысяч резюме сферы «Высший менеджмент» Башкирии.

Теги: День шефа, руководитель, резюме
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