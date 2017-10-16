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16 октября Понедельник

Уфа   °

В Уфе к 100-летию Октябрьской революции создали лото «Революция»

КУЛЬТУРА

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе к 100-летию Октябрьской революции придумали два интересных проекта: лото «Революция» для детей школьного возраста и командную интеллектуальную игру «Революция» для всех возрастов. Автором и разработчиком обоих проектов выступил коллектив Республиканского музей Боевой Славы.

Лото «Революция» наглядно знакомит подрастающее поколение с основными событиями, символами, историческими личностями революции и ее влиянием на общественную, культурную, бытовую жизнь страны. Играть можно как командой, так и индивидуально.

«В нашем лото 48 карточек — шесть планшетов по восемь вопросов. Туда вошли символы революции, фотографии ее активных деятелей, объекты башкирской столицы, связанные с революцией — улицы, парки, памятники Уфы. Включены портреты Николая II, Ленина, Заки Валиди», — рассказала заведующая отделом научно-просветительской работы Зиля Фазылова.

Лото выпущено всего в 15 экземплярах и предназначено только для использования в музее.

С целью формирования у молодого и старшего поколений представлений об Октябрьской революции 1917 года, ее сущности, особенностях и влиянии на страну и общество Республиканским музеем Боевой Славы проводятся командные интеллектуальные игры «Революция».

Игра состоит из 30 вопросов, связанных с историей, историческими личностями, культурно-бытовыми инновациями, музыкой и литературой революционной эпохи. Задания основаны на достоверных исторических фактах, известных и малоизвестных широкой публике. Вопросы игры требуют не только знаний, эрудиции и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции.

Как сообщили в музее, заявки на участие в новых проектах уже принимаются по электронной почте: rmbs_prosvet.otd@mail.ru или по телефону: 8 (347) 260-44-64.

Теги: музеи, 100-летие революции
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