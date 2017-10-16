«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды 17 октября
УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Для проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» 17 октября запланировало отключение холодной воды в Кировском районе башкирской столицы.
Как сообщили на предприятии, с 10 до 17 часов холодная вода будет отключена по следующим адресам:
ул. Геологов, 18, 20, 22, 24а, 24б, 33, 35, 39, 39а;
ул. Испытателей, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 46а ,47, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58;
ул. Пугачева, 19а, 23, 27а, 29а, 31;
ул. Первопроходцев, 62а, 64;
ул. Геофизиков, 46, 46а.