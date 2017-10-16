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16 октября Понедельник

Уфа   °

«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды 17 октября

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» 17 октября запланировало отключение холодной воды в Кировском районе башкирской столицы.

Как сообщили на предприятии, с 10 до 17 часов холодная вода будет отключена по следующим адресам:

ул. Геологов, 18, 20, 22, 24а, 24б, 33, 35, 39, 39а;

ул. Испытателей, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 46а ,47, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58;

ул. Пугачева, 19а, 23, 27а, 29а, 31;

ул. Первопроходцев, 62а, 64;

ул. Геофизиков, 46, 46а.

Теги: Уфавдоканал, отключение воды
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