Стали известны подробности ДТП в Уфе с участием свадебного кортежа
Стали известны подробности ДТП в Уфе с участием свадебного кортежа Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе
Стали известны подробности ДТП в Уфе с участием свадебного кортежа Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе
УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе днем 14 октября на пересечении улиц Маршала Жукова и Сельской Богородской в ДТП попал свадебный кортеж. Столкнулись Mitsubishi Outlander и Nissan Patrol.
По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, 56-летний водитель, управляя Nissan, ехал по улице Маршала Жукова. Он допустил столкновение со встречным автомобилем Mitsubishi.
Ранее в группе «Дорожный патруль Уфа» сообщалось, что жениха с невестой, находившихся в салоне Mitsubishi, госпитализировали. По уточненным данным, в дорожной аварии действительно пострадали пассажиры Outlander — 43-летняя женщина и 51-летний мужчина. Они с различными травмами обратились в больницу. Медики оказали им необходимую помощь и отправили домой.