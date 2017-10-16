В Башкирии разыскивается 14-летний Артем Павлов Фото: группа Поиск пропавших детей в Уфе и Респ.Башкортастан В Башкирии разыскивается 14-летний Артем Павлов Фото: группа Поиск пропавших детей в Уфе и Респ.Башкортастан

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане разыскивается 14-летний Артем Павлов, пропавший 14 октября в Кушнаренково. Подросток ушёл утром в школу и домой не вернулся. По словам очевидцев, последний раз его видели днем 15 октября в районе местного автовокзала. В группе поиска «Вконтакте» сообщается, что он и раньше уходил из дома.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, на вид 16-17 лет. Школьник был одет в осеннюю синюю куртку с полосками красного цвета.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, обратиться по телефонам: «02», «020» (полиция), 8-917-79-49-484 (волонтеры), 8-927-969-89-19 (дежурный номер РОО «Поиск Детей – Уфа»)», — обратились к гражданам в группе поиска.