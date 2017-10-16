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Водители бронетранспортеров, стрелки-парашютисты - в Башкирии обучат военным специальностям по заказу Минобороны

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Водители бронетранспортеров, стрелки-парашютисты - в Башкирии обучат военным специальностям по заказу Минобороны Фото: Олег Яровиков

Водители бронетранспортеров, стрелки-парашютисты - в Башкирии обучат военным специальностям по заказу Минобороны Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство Башкортостана рекомендовало военному комиссариату республики организовать в 2017-2018 учебном году отбор и направление призывников на подготовку по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил России.

Речь идет о подготовке 1054 специалистов, большинство из которых — водители автомобилей категории «С». В перечень необходимых специалистов также попали водители автомобилей категории «Д», водители бронетранспортеров, многоцелевых гусеничных бронетранспортеров, водители-электромеханики и стрелки-парашютисты.

Согласно распоряжению правительства, обучение призывников будет вестись в образовательных организациях регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Башкортостана.

Как сообщало агентство «Башинформ», около 5,3 тысячи новобранцев планируется отправить на военную службу из Башкортостана в ходе проходящего сейчас осеннего призыва.

В весеннюю призывную кампанию на военную службу в ряды Вооруженных Сил РФ и Федеральную службу войск национальной гвардии России (Росгвардия) из республики было отправлено более 5,1 тысячи человек.

Теги: Минобороны, военные специальности, призывники
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