В Башкирии урожайность кукурузы выросла в полтора раза Фото: Минсельхоз РБ В Башкирии урожайность кукурузы выросла в полтора раза Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии продолжается уборка поздних культур. Так, кукуруза на зерно убрана на 33% площадей. В Альшеевском, Бижбулякском, Дюртюлинском, Зианчуринском и Ишимбайском районах «царицу полей» уже убрали, сообщили в Минсельхозе РБ.

Средняя урожайность — 41,3 ц/га. На начало октября прошлого года урожайность была в полтора раза меньше — 26,2 ц/га.

Самая большая урожайность на сегодня в хозяйствах Мелеузовского района — 67,4 ц/га.

Также кукуруза в республике выращивается на силос — квашеный корм для скота.