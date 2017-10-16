В Башкирии в ДТП погибла 74-летняя пассажирка
В Башкирии в ДТП погибла 74-летняя пассажиркаФото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
В Башкирии в ДТП погибла 74-летняя пассажиркаФото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Кармаскалинском районе Башкортостана утром на 36 км трассы Уфа — Оренбург произошло ДТП со смертельным исходом.
По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, столкнулись «Лада Приора» под управлением 54-летнего жителя Стерлитамака и «Дэу Матиз», за рулем которого находился 78-летний уфимец.
В результате аварии 74-летняя пассажирка «Дэу» от полученных травм скончалась на месте происшествия. Оба водителя доставлены в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.