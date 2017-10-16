УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

РИА «Новости» — Спорт» рассказывая о важной победе ФК «Уфа» над московским «Локомотивом», приводит слова генерального директора башкирского клуба Шамиля Газизова: «Футболисты "Уфы" действовали в матче 13-го тура чемпионата России против московского "Локомотива" самоотверженно и качественно, заявил агентству "Р-Спорт". "Уфа" нанесла "Локомотиву" поражение со счетом 1:0 во встрече, состоявшейся на стадионе "Нефтяник" в столице Башкортостана в воскресенье».

Едва ли менее самоотверженно и качественно действовали хоккеисты «Салавата Юлаева» в столице Финляндии, но … «"Йокерит" одержал 14-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Салават Юлаев"», — вынуждено констатировать ТАСС. Победа была просто удивительной, поскольку «Хельсинкский "Йокерит" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)», а «Шайбы на 39-й минуте в течении восьми секунд забросили Брайан О'Нилл и Петер Регин».

«Аграрии Башкирии собрали рекордный за последние восемь лет урожай зерна», — это тоже передает ТАСС. «Высокие показатели сбора зерна глава региона связал с "внедрением современных технологий земледелия и наращиванием материально-технической базы". Аграрии Башкирии собрали 3,8 млн тонн зерна, что является рекордом за последние восемь лет. Об этом сообщил в пятницу глава республики Рустэм Хамитов на совещании в Уфе. В 2016 году урожай составил 3,3 млн тонн зерна. "Впервые за последние восемь лет мы приблизились к отметке 4 млн тонн. Мы собрали 3,8 млн тонн зерна в бункерном весе. Товарного зерна у нас будет примерно 3,5 млн тонн. Этот результат во многом обеспечен внедрением современных технологий земледелия, наращиванием материально-технической базы", — сказал Хамитов».

РИА «Новости» стараются помочь Башкирии в недопущении появления ящура, поэтому приводят слова специалиста высокого ранга: «Министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов призвал усиливать профилактику ящура в регионах перед религиозными праздниками». Агентство напоминает всю историю: «О вспышке ящура впервые за 40 лет на территории Башкирии, граничащей с Татарстаном, на прошлой неделе заявил Россельхознадзор. Указом главы Башкирии был установлен карантин на территории крестьянского хозяйства "Нур", сел Ермухаметово и Урмекеево Туймазинского района республики. По факту распространения ящура возбуждено уголовное дело по статье "нарушение ветеринарных правил". Причиной вспышки, предположительно, стали овцы, ввезенные без ветеринарных сопроводительных документов из Средней Азии. Россельхознадзор РФ также сообщал, что крупный рогатый скот, переболевший ящуром, обнаружен в Ульяновской области», а завершает словами министра: «"Необходимо предупреждать и предотвращать ущерб. Если мы понимаем, что перед религиозными праздниками идет повышенный ввоз в республику скота, надо усиливать в этот момент времени профилактические мероприятия, направленные на предотвращение и недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций. Надо включать голову и понимать, что это не статичная модель, что мы должны постоянно реагировать на риски", — заявил Абызов на публичных обсуждениях правоприменительной практики Россельхознадзора».

ИА REGNUM радует душевной информацией: «Медведев подписал распоряжение о присвоении 15 премий «Душа России»». «Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 15 правительственных премий «Душа России» в различных номинациях. …В номинации «Традиционная народная культура» премии присуждены: Гайнуллиной Асии Султановне, которая является руководителем школы сэсэнов (сказителей) «Урал батыр» государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Башкирии Сибайский колледж искусств в городе Сибай».

ИА REGNUM сообщает и про нечто более весомое, чем «Душа России» — о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов ПФО. «Объем дотаций, которые поступят в регионы Приволжского федерального округа на выравнивание бюджетной обеспеченности, составит в 2018 году 77,388 млрд рублей. Средства получат только 12 регионов округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Лидером в следующем году по сумме дотаций в ПФО станет Башкирия, которая получит 16,433 млрд рублей. Дотации в размере от 6 до 10 млрд рублей получат: Кировская область — 10,007 млрд рублей, Чувашия — 9,917 млрд рублей, Саратовская область — 8,495 млрд рублей, Пензенская область — 6,677 млрд рублей, Марий Эл — 6,026 млрд рублей».

ОТР (Общественное телевидение России) рассказывает о том, как в Башкирии заботятся об одаренных детях: «Специализированный лицей для одаренных детей "Детский технопарк" появится в ближайшее время в Башкирии. Сегодня об этом сообщил глава республики Рустэм Хамитов. На это республика получила 24 миллиона рублей из региональной казны и от частных компаний».

Но наиболее волнующим следует признать сообщение ИА «Волга-Каспий» о встрече на международной выставке-форуме «ДорогаЭкспо – 2017» председателя Госкомитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова с коллегой из Волгоградской области Анатолием Васильевым. «В ходе встречи они отметили достижения регионов в развитии транспортной сети и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества области развития метротрама — рельсового транспорта подземно-надземного типа». Метротрам, он же скортрам, скоро может появиться и в Уфе. И это поистине чудо: «Волгоградский скоростной трамвай является уникальным для всей страны явлением, так как объединяет черты подземного и наземного транспорта. Наш скоростной трамвай проходит как по земле, так и под ней – эта система расположена на линии в 17,3 километра и насчитывает 22 станции. При этом почти половина маршрута (7,1 километр) проходит под землей по всем стандартам метрополитена. Для волгоградцев скортам стал привычным видом транспорта, хотя многие туристы и гости города-героя не устают ему удивляться».