В Башкирии на скользкой дороге перевернулась «Тойота», есть пострадавшие
В Башкирии на скользкой дороге перевернулась «Тойота», есть пострадавшиеФото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk
В Башкирии на скользкой дороге перевернулась «Тойота», есть пострадавшиеФото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk
УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Дюртюлинском районе Башкортостана произошло серьезное ДТП. В группе «Дорожный патруль Уфа» сообщается, что на трассе М7 около села Таймурзино перевернулся автомобиль.
Предварительно установлено, что мужчина за рулем «Тойоты» не справился с управлением на скользком дорожном покрытии. Он зацепил обочину, после чего у иномарки оторвало колесо — автомобиль перевернулся. В больницу были отправлены два человека: водитель и пассажир.