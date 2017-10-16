Минтруд назвал самые востребованные профессии за сентябрь Фото: Олег Яровиков Минтруд назвал самые востребованные профессии за сентябрь Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В сентябре самыми востребованными специалистами в России стали различные инженеры: инженеры-технологи, инженеры контрольно-измерительных приборов, техники-технологи, специалисты по станкам в промышленности. Об этом сообщают «Известия».

По мнению экспертов, это может быть сигналом о смене модели экономического развития с ориентированной на потребление на ориентированную на технолого-промышленное развитие.

По-прежнему сохраняется высокий спрос на медицинский персонал и квалифицированных рабочих. По данным службы занятости, всё также остается высокой доля рабочих профессий (65,2%).

Если до 2014 года в стране отмечался спрос на специалистов в розничной торговле (продавцов, менеджеров по продажам), то сейчас растет спрос на инженерные специальности.

Также всё более востребованными на рынке труда становятся профессии, связанные с IT.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, промышленное производство в этом году вырастет на 2%, тогда как розничный товарооборот — на 1,2%. В прошлом году первый показатель увеличился на 1,3%, а второй упал на 4,6%.