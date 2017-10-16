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16 октября Понедельник

Уфа   °

На ярмарках в Уфе картофель продавали за 18 руб./кг

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

На ярмарках в Уфе картофель продавали за 18 руб./кг Фото: администрация Уфы

На ярмарках в Уфе картофель продавали за 18 руб./кг Фото: администрация Уфы

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На ярмарке в Кировском районе Уфы была представлена продукция 32 районов Башкирии. Так, только из Альшеевского района прибыл обоз из 42 грузовиков.

Картофеля было завезено 81,4 тонны, продавался он по 18-20 рублей за килограмм. Лука привезли 14,2 тонны, реализовали за 15-20 руб./кг. Морковь и свеклу можно было купить по 20 руб./кг, капусту за 10-18 руб./кг. Пчеловоды привезли на ярмарку 4,2 тонны меда и продавали его за 350-600 рублей за килограмм, в зависимости от сорта и качества.

Учитывая теплую погоду, на ярмарке была запрещена продажа мяса и молочных продуктов на обычных прилавках без холодильников, напомнили в мэрии.

Теги: ярмарка
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