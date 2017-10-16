УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Ильдар Абдразаков одним из первых поздравил Дмитрия Хворостовского с днем рождения. Сегодня всемирно известному баритону исполнилось 55 лет.

«Спешу поздравить моего друга Дмитрия Хворостовского с днем рождения! Дима, дорогой мой! Благодарю тебя за твое творчество, за фантастическое исполнение произведений, за незабываемые моменты на сцене и вне ее, за драгоценные советы, которые мне очень помогли в жизни, и просто за любовь и дружбу! Люблю тебя! Будь здоров, брат!» — написал Ильдар Абдразаков рано утром на своей странице в Facebook.

Две звезды неоднократно выступали вместе на оперных сценах мира. Зрителями таких праздников вокального искусства были и уфимцы: в 2015 году в башкирской столице прошел благотворительный концерт «Дмитрий Хворостовский, Ильдар Абдразаков и друзья — детям».