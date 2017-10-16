УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе жители микрорайонов «Иремель», «Солнечный» и «Юл-Ай» обращаются к руководству республики и города с просьбой оказать содействие в вопросе строительства общеобразовательной школы и детского сада за торговым центром «Ultra». Для этого ведется сбор подписей, на сегодняшний день их собрано уже более 600, сообщила руководитель инициативной группы Анна Васильева.

Большинство жителей микрорайонов приобретали квартиры на стадии строительства. Проектом планировки и межевания территории, выполненным ООО «Архитектурное бюро «А4», было предусмотрено строительство школы на 810 мест и детского сада на 130 мест. На основании этого проекта планировки было получено разрешение на строительство жилых домов.

«Нам обещали, что школа и детский сад будут построены. На данный момент все дома в наших микрорайонах заселены полностью преимущественно молодыми семьями с детьми, а строительство этих объектов так и не началось, — говорится в обращении. — Ближайшая школа (гимназия №11) находится от нас на расстоянии 1 км, что не соответствует нормам СанПиН, в которых указано максимальное расстояние 500 метров пешеходной доступности от жилых домов до общеобразовательного учреждения».

Авторы обращения также указывают, что согласно нормам численность в первом классе не должна превышать 25 человек. В скором времени будет сдан ЖК «Московский», и нагрузка на школу увеличится. Детский сад №10 также переполнен.

Кроме того, жители отмечают, что путь до школы представляет серьезную опасность, и в свете участившихся происшествий с участием детей просят обратить на это особое внимание.

«По дороге есть огороженные высоким сплошным забором закоулки, нужно пересечь несколько дорог без тротуаров, трамвайные пути на улице Cун-Ят-Сена. На улице Cун-Ят-Сена также нет тротуара, есть только тропинка вдоль частного сектора, — пишут жители. — Путь пролегает через гаражи, овраг, узкую проезжую часть вдоль дома по Айской, 11. Здесь опять нет тротуара, есть место только на проезд одного автомобиля. Убедительно просим принять во внимание нормы и безотлагательно начать строительство школы и детского сада».

Обращение планируется отправить в ближайшие дни.