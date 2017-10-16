Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова Фото: lichnosti.net Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова Фото: lichnosti.net

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Стала известна причина смерти Дмитрия Марьянова. Актер, по предварительной информации, скончался из-за оторвавшегося тромба, сообщают СМИ. Информацию о смерти артиста подтвердил его агент.

Дмитрий Марьянов потерял сознание в автомобиле, в котором, как сообщают СМИ, его везли в больницу. Знакомые артиста остановили машину у поста ГАИ и вызвали скорую помощь. Врачи в сопровождении полицейских доставили актера в ближайшую больницу, однако медики оказались бессильны.

Дмитрий Марьянов стал известен после главной роли в кинофильме «Выше радуги». Он входил в состав труппы театра «Ленком», играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», играл в кино.