Разработанные в Уфе инфраструктурные проекты станут платформой для сотрудничества молодежи государств-участниц ЕАЭС Фото: Зуфар Темирбулатов











Разработанные в Уфе инфраструктурные проекты станут платформой для сотрудничества молодежи государств-участниц ЕАЭС Фото: Зуфар Темирбулатов

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфимском государственном авиационном техническом университете состоялось не совсем обычное для этого вуза мероприятие: интерактивное заседание по проблемам участия молодежных, образовательных и научных сообществ государств-членов ЕАЭС в комплексном развитии евразийского пространства. К столице Башкортостана подключились и приняли активное участие в обсуждении повестки дня студенты и преподаватели Московского государственного университета управления, Киргизского национального университета им. Ж. Баласакина, Санкт-Петербургского политехнического университета, Таврического национального университета им. Вернадского, а также священнослужители Духовного управления мусульман Дальнего Востока.

Заседание было организовано и проведено Молодежной общественной организацией «Интеллектуальный путь» и Научно-образовательным центром «Евразийская экономическая интеграция и развитие» Московского государственного университета управления при поддержке Научного Совета РАН по комплексным проблемам евразийской интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, возглавляемого советником Президента РФ, академиком РАН Сергеем Глазьевым.

В ходе интерактивного общения в формате телемоста были определены четкие контуры программ, предусматривающих разработку инфраструктурных проектов, которые могут послужить определенной платформой для взаимодействия и сотрудничества молодежи государств-участниц ЕАЭС. За основу в обсуждении этих программ были взяты решения Научного Совета РАН, поддержавшего инициативы Молодежной общественной организации «Интеллектуальный путь» по формированию в городе Уфе совместно с Уфимским государственным авиационным техническим университетом единой системы общей координации реализации формируемых программ. Главная цель всей этой работы — создание через интеграцию студентов и научной молодежи общественного пространства с многозначительным девизом «Объединяя многообразие», сообщил участник мероприятия, кандидат философских наук Зуфар Тимербулатов.