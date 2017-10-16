УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкирии вносят изменения в региональный закон «О транспортном налоге». Законодатели хотят сократить льготы по уплате данного налога. Из перечня освобожденных от уплаты транспортного налога исключат государственные и муниципальные учреждения, имеющие транспортные средства, оснащенные спецсигналами, а также спецоборудованием; профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования; профессиональные образовательные организации.

Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, необходимость отмены указанных льгот связана с их неэффективностью.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей предлагается сохранить налоговую льготу, но только с условием выплаты заработной платы не ниже среднереспубликанского значения.

В то же время у ряда организаций льготы увеличатся. Законопроектом предлагается довести размер преференций с 20 до 50% от ставки налога организациям, осуществляющим перевозку пассажиров на регулярных автобусных маршрутах, а также владельцам грузовых автомобилей, использующим природный газ в качестве моторного топлива. Эта мера затронет и физические лица, использующие природный газ в качестве моторного топлива, с условием обновления автопарка.

Срок действия налоговых льгот предлагается установить на три налоговых периода. Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании 27 октября.