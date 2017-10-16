УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты Общероссийского народного фронта выпустили памятку с пошаговой инструкцией, как получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Почти в половине регионов жители могут компенсировать свои расходы за ЖКХ, если они составляют до 21% от их дохода.

«Во всех регионах компенсируются расходы на коммунальные услуги, если доходы граждан не превышают установленную в субъекте цифру, — сказала член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. — Государство предпринимает меры для поддержки малоимущих граждан. Вместе с тем, недоумение вызывают некоторые регионы, где на сниженную компенсацию могут претендовать граждане, доходы которых не превышают нескольких тысяч рублей. Например, в Курской области на компенсацию выше 10% могут претендовать жители с доходом меньше тысячи рублей. По сути, это формальная мера».

В Башкирии региональные стандарты утверждаются ежегодно и выступают в качестве основы для расчета размера субсидий и ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

По установленным правилам субсидии выплачиваются собственникам, нанимателям и пользователям жилых помещений, если расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают 20 процентов от совокупного дохода семьи (15 процентов — для многодетных и неполных семей, 18 процентов — для одиноко проживающих пенсионеров).

Региональные стандарты утверждаются для каждого из 841 муниципального образования Башкортостана.

Эксперты Народного фронта разработали памятку, с помощью которой люди в доступной форме смогут узнать, положена ли им субсидия, как ее рассчитать, сколько в результате они смогут сэкономить, какие документы нужно собрать и куда обращаться за компенсациями.

Согласно постановлению правительства РФ, граждане имеют право на получение субсидий по оплате жилищно-коммунальных расходов, если они составляют более 22% от совокупного дохода семьи. Это означает, что если семья зарабатывает 14 тысяч рублей, а платежи за ЖКУ (рассчитанные согласно региональным стандартам) составляют пять тысяч, то разница оплачивается из бюджета. 22% — это 3080 рублей. Значит, субсидия должна составить 1920 рублей. Данная компенсация выплачивается жителю постфактум на его собственный счет.

В памятке говорится, что для того, чтобы получить помощь от государства на оплату ЖКХ, гражданину нужно собрать необходимые документы — паспорт, документы об имущественных правах на жилье, справки о зарегистрированных в квартире жильцах, о доходах всех членов семьи, платежах за жилье и т. д. и обратиться в муниципальный отдел социальной защиты, МФЦ или же воспользоваться порталом государственных услуг.

Эксперты Народного фронта отмечают, что, по данным мониторинга, более чем в половине регионов власти предоставляют жителям еще более значительные компенсации на оплату жилья. Например, в Москве на субсидию для оплаты услуг ЖКХ могут рассчитывать граждане, расходы на ЖКУ которых превышают 10% от семейного дохода, Санкт-Петербурге — 14%, Республике Крым — 15%, Республике Саха (Якутия) — 15%, КБР — 15%, ЯНАО — 15%, Сахалинской области — 15%, Севастополе — 17%, Астраханской области — 18%, ЕАО — 18%, НАО — 18%, Рязанской области — 18%, Тверской области — 18%.

Региональные власти могут по своему усмотрению предоставлять также дополнительные льготы и для отдельных категорий граждан. Субсидии, которые получают граждане, помогают им во многих случаях значительно сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Например, в Татарстане в результате предоставления гражданам субсидий средний размер платежа за жилищно-коммунальные услуги семьи, получающей помощь от государства, в 2016 году составил 2 290,7 рубля, или 9% от среднего дохода семьи.

Инструкция о том, как получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, — это уже второй выпуск памятки в серии, запущенной ОНФ по теме ЖКХ («Журнал кота Харитона»). Повествование ведется от имени выдуманного положительного персонажа, выступающего в роли рачительного хозяина, любящего уют и ответственно относящегося к своим обязанностям. Первая памятка была посвящена нормам коммунальных услуг в многоквартирных домах.