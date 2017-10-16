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16 октября Понедельник

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Книги Башкирского издательства «Китап» признаны лауреатами фестиваля «Читающий мир» в Рязани

КУЛЬТУРА

УФА, 16 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сразу две книги Башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой стали лауреатами конкурса «Книга года», проведенного в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» в Рязани.

По итогам конкурса уфимские издания стали лауреатами в двух номинациях. «Манас. Героический эпос кыргызов» на кыргызском и башкирском языках был признан в номинации «Издание, вносящее вклад в диалог культур», а красочное издание «Аленький цветочек» Сергея Аксакова: сказка на русском, башкирском и английском языках стала победителем в номинации «Лучшая книга для детей».

«Каждая книга-победительница уникальна по-своему. Эпос «Манас», признанный нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО, переведен на башкирский язык впервые. Среди кыргызов существуют разные версии и варианты этого эпоса. Для перевода был выбран официально канонизированный текст известного акына Бексултана Жакиева, — отметили в издательстве. — Выпуск красочно оформленной книги на трех языках с эксклюзивными иллюстрациями «Аленький цветочек» приурочен к 225-летию со дня рождения известного русского писателя Сергея Аксакова».

Обе книги хорошо востребованы у читателей. Эти издания можно приобрести в фирменном магазине издательства «Китап» и на сайте.

Фестиваль «Читающий мир» прошел в Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького. В фестивале приняли участие 52 издательства из 21 региона нашей страны. Были представлены книги из Москвы, Якутска, Орла, Рязани, Кирова, Чебоксар, Иваново, Карелии.

Теги: книгоиздание, конкурсы
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